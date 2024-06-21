Мужчина вместо акций и облигаций инвестирует в Lego: сколько он заработал за 2 года

Американец из Нью-Джерси Шейн О'Фаррелл решил инвестировать средства необычным способом. Пока другие люди покупали облигации или ценные бумаги, он покупал наборы Lego.

Известно, что наборы Lego ежегодно растут на 11%.

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С чего все началось

Мужчина признался, что сначала не намеревался обогатиться, покупая и продавая Lego. Все, чего хотел 35-летний мужчина, – это связь со своим детством в Ирландии, где конструктор Lego был его любимой игрой.

20 лет спустя он увидел, что набор стоит на сотни долларов дороже, чем его розничная цена 1996 года. О'Фарелл быстро решил инвестировать в наборы Lego.

Я начал пытаться инвестировать в акции и понял, что 8% в год, которые я зарабатываю на фондовом рынке, на самом деле не сработают. На самом деле это не приведет меня туда, куда я хочу. Это займет десятилетия,

– сказал О'Фаррел.

Зато инвестиции в Lego гарантируют ему не менее 11%. Как следствие – только за последние 2 года его торговля игрушками принесла ему почти 500 000 долларов.

Это занимает очень мало времени, поэтому я могу делать это в дополнение к своей полной работе и создавать дополнительный доход,

– признался мужчина.



Мужчина вместо акций и облигаций инвестирует в Lego / Фото Tamara Beckwith

По его словам, нужно также уметь анализировать данные. О'Фарел читает ежегодные финансовые отчеты и отчеты о тенденциях выпуска Lego, а также следит за тем, когда наборы выходят из эксплуатации, чтобы помочь определить будущую стоимость.

Когда Lego прекращает продавать определенную модель, магазин открывается для таких продавцов, как О'Фаррелл. Недавно это была модель шлема пилота-истребителя TIE от Lego "Звездные войны".