Відомо, що набори Lego щорічно зростають на 11%.

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З чого все почалося

Чоловік зізнався, що спершу не мав наміру збагатитися, купуючи та продаючи Lego. Усе, чого хотів 35-річний чоловік, – це зв'язок зі своїдитинством в Ірландії, де конструктор Lego був його улюбленою грою.

20 років потому він побачив, що набір коштує на сотні доларів дорожче, ніж його роздрібна ціна 1996 року. О'Фарелл швидко вирішив інвестувати у набори Lego.

Я почав намагатися інвестувати в акції та зрозумів, що 8% на рік, які я заробляю на фондовому ринку, насправді не спрацюють. Насправді це не приведе мене туди, куди я хочу. Це займе десятиліття,

– сказав О'Фаррел.

Натомість інвестиції у Lego гарантують йому щонайменше 11%. Як наслідок – лише за останні 2 роки його торгівля іграшками принесла йому майже 500 000 доларів.

Це займає дуже мало часу, тож я можу робити це на додачу до своєї повної роботи та створювати додатковий дохід,

– зізнався чоловік.



Чоловік замість акцій та облігацій інвестує в Lego / Фото Tamara Beckwith

За його словами, потрібно також вміти аналізувати дані. О'Фарел читає щорічні фінансові звіти та звіти про тенденції випуску Lego, а також стежить за тим, коли набори виходять з експлуатації, щоб допомогти визначити майбутню вартість.

Коли Lego припиняє продавати певну модель, магазин відкривається для таких продавців, як О’Фаррелл. Нещодавно це була модель шолома пілота-винищувача TIE від Lego "Зоряні війни".