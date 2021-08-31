Имя 61-летнего мужчины не разглашают. Известно лишь то, что после многолетних попыток, он наконец сорвал огромный джекпот – 18,41 миллиона долларов (494,5 миллиона гривен).

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Выигрышными числами, которые 30 лет ждали своего часа, были – 3, 5, 10, 20, 28, 31. Победитель признался, что иногда думал о том, чтобы использовать другую комбинацию, но каждый раз возвращался к старой. И несмотря на то, что он знал ее наизусть, в вечер розыгрыша мужчина проверил свой билет более 10 раз, не в состоянии поверить в свою удачу.



Выигрышная комбинация принесла миллионы долларов / Фото Michigan Lottery Connect

Счастливчик уже получил свой выигрыш. Он решил не разделять сумму на несколько платежей, и забрать выигрыш сразу. Поэтому за вычетом налогов, он получил 11,7 миллиона долларов (314,2 миллиона гривен).

До сих пор не осознаю, что я выиграл. Я очень рад, что решил придерживаться этого набора чисел,

– поделился победитель.

Мужчина рассказал о своих планах на выигранные деньги. Он поделится ими с членами своей семьи, и еще часть передаст в различные благотворительные организации. Остальное он хочет отложить на будущее.

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