Ім'я 61-річного чоловіка не розголошують. Відомо лише те, що після багатьох років спроб, він нарешті зірвав величезний джекпот – 18,41 мільйона доларів (494,5 мільйона гривень).

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Виграшними числами, які 30 років чекали свого часу, були – 3, 5, 10, 20, 28, 31. Переможець зізнався, що іноді думав про те, щоб використати іншу комбінацію, але щоразу повертався до старої. І попри те, що він знав її напам'ять, у вечір розіграшу чоловік перевірив свій білет більше ніж 10 разів, не в змозі повірити у свою удачу.



Виграшна комбінація принесла мільйони доларів / Фото Michigan Lottery Connect

Щасливчик вже отримав свій виграш. Він вирішив не розділяти суму на кілька платежів, і забрати виграш одразу. Тому за вирахуванням податків, він отримав 11,7 мільйона доларів (314,2 мільйона гривень).

Досі не усвідомлюю того, що я виграв. Я дуже радий, що вирішив дотримуватися цього набору чисел,

– поділився переможець.

Чоловік розповів про свої плани на виграні гроші. Він поділиться ними з членами своєї сім'ї, і ще частину передасть у різні благочинні організації. Решту ж він хоче відкласти на майбутнє.

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