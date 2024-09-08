Интересно, что предыдущий рекорд также принадлежал Дэвиду.

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Впоследствии Раш нацелился превзойти самого себя и улучшить свой результат.

Я не был уверен, смогу ли побить это, поскольку это чрезвычайно сложный рекорд, который требует скорости, точности и последовательности,

– сказал Раш.

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Впрочем, мужчине таки удалось побить собственный рекорд, сделав 47 отскоков за 30 секунд.

"Конечно, это не самый приятный рекорд, но я горжусь приложенными усилиями и сотнями неудач, которые мне удалось преодолеть, чтобы попасть в Книгу рекордов Гиннеса", – отметил он.

Интересно! Дэвид Раш сейчас имеет наибольшее количество одновременных титулов в Книге рекордов Гиннеса в мире. Ранее он также установил рекорд за наибольшее количество раз, когда мяч для пинг-понга отбивался от стены ртом.