Цікаво, що попередній рекорд також належав Девіду.
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Згодом Раш націлився перевершити самого себе і покращити свій результат.
Я не був упевнений, чи зможу побити це, оскільки це надзвичайно складний рекорд, який вимагає швидкості, точності та послідовності,
– сказав Раш.
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Втім, чоловіку таки вдалося побити власний рекорд, зробивши 47 відскоків за 30 секунд.
"Звичайно, це не найприємніший рекорд, але я пишаюся докладеними зусиллями та сотнями невдач, які мені вдалося подолати, щоб потрапити до Книги рекордів Гіннеса", – зазначив він.
Цікаво! Девід Раш зараз має найбільшу кількість одночасних титулів у Книзі рекордів Гіннеса у світі. Раніше він також встановив рекорд за найбільшу кількість разів, коли м'яч для пінг-понгу відбивався від стіни ротом.