15 рекордов за один день: как живет американец, который установил 181 мировой рекорд

Американец Дэвид Раш обожает устанавливать мировые рекорды. И это у него неплохо получается, ведь за всю свою жизнь он уже установил 181 мировой рекорд.

В то же время большинство из этих рекордов очень странные.

Смотрите также Бутылку с коньяком признали самой старой в мире: как она выглядит

"Рекордсмен по количеству рекордов" говорит, что его стремление к рекордам, вероятно, пошло еще с детства, когда он должен был соревноваться с двумя старшими братьями.

Мы всегда соревновались друг с другом в настольном футболе, теннисе, плавании. В детстве я всегда был вторым или третьим, но однажды я победил своего брата Джонатана в плавании. Я был выше ростом, и это был первый раз, когда я победил его в чем-то. Я хорошо помню, как гордился этим,

– рассказал Раш.

Рекорды, что смог установить мужчина

На самом деле первым рекордом, который Дэвид хотел побить, было самое быстрое жонглирование во время бега на дистанцию 800 метров. Но тогда он повредил колено и показал не очень хороший результат.

Однако после тренировок и множества попыток Дэвид смог жонглировать так 6 минут и 34 секунды. С тех пор побил этот рекорд еще трижды. Сейчас его показатель составляет 1 час и 2 минуты.

Своим самым продуктивным годом Дэвид называет 2021. Тогда он установил 52 рекорда за 52 недели. А в начале 2024-го подтвердил 180-й мировой рекорд, когда проткнул палочками наибольшее количество воздушных шариков за минуту.

Среди его рекордов есть немало странных достижений, в частности:

Он поймал 59 зефирок ртом менее чем за минуту,

удержал 101 рулон туалетной бумаги на голове,

жонглировал чем только можно,

обматывал жену пищевой пленкой на скорость,

удерживал самые странные предметы на разных частях тела.

Кроме регулярного установления рекордов, Дэвид ведет обычную жизнь. У него есть жена и двое детей.