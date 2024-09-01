Водночас більшість з цих рекордів дуже дивні.
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"Рекордсмен за кількістю рекордів" каже, що його прагнення до рекордів, імовірно, пішло ще з дитинства, коли він мусив змагатися з двома старшими братами.
Ми завжди змагалися один з одним у настільному футболі, тенісі, плаванні. У дитинстві я завжди був другим або третім, але одного разу я переміг свого брата Джонатана в плаванні. Я був вищий зростом, і це був перший раз, коли я переміг його в чомусь. Я добре пам'ятаю, як пишався цим,
– розповів Раш.
Рекорди, що зміг встановити чоловік
Насправді першим рекордом, який Девід хотів побити, було найшвидше жонглювання під час бігу на дистанцію 800 метрів. Але тоді він пошкодив коліно і показав не дуже хороший результат.
Однак після тренувань та безлічі спроб Девід зміг жонглювати так 6 хвилин і 34 секунди. Відтоді побив цей рекорд ще тричі. Зараз його показник становить 1 годину і 2 хвилини.
Своїм найпродуктивнішим роком Девід називає 2021. Тоді він встановив 52 рекорди за 52 тижні. А на початку 2024-го підтвердив 180-й світовий рекорд, коли проштрикнув паличками найбільшу кількість повітряних кульок за хвилину.
Серед його рекордів є чимало дивних досягнень, зокрема:
- Він зловив 59 зефірок ротом менш ніж за хвилину,
- утримав 101 рулон туалетного паперу на голові,
- жонглював чим тільки можна,
- обмотував дружину харчовою плівкою на швидкість,
- утримував найдивніші предмети на різних частинах тіла.
Окрім регулярного встановлення рекордів, Девід веде звичайне життя. У нього є дружина і двоє дітей.