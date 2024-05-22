В конце концов, это привело к выигрышу приза в размере 300 000 долларов.

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Счастливый победитель рассказал представителям лотереи Южной Каролины, что ему не везло во время предыдущих попыток, поэтому он решил обратиться за помощью к продавцу.

Тогда продавец магазина выбрал билет с игрой "Конечная бонусная выплата" стоимостью 10 долларов. После этого счастливчик обнаружил, что выиграл главный приз в размере 300 000 долларов.

Я всегда надеялся на выигрыш, но никогда не думал, что это произойдет. Этот выигрыш значительно улучшит жизнь моей семьи на долгие годы,

– отметил победитель.

Ранее американка сорвала куш в лотерее, сыграв в игру Powerball. Размер ее приза составил впечатляющий 1 миллион долларов. Однако стоит заметить, что выигрыш женщина получила совершенно случайно.