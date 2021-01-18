Американец, который живет в Калифорнии, побоялся возвращаться домой из-за возможности заражения коронавирусом. Он 3 месяца жил в аэропорту и не выходил на улицу.

37-летний житель Калифорнии АдитияСингх был задержан в международном аэропорту О'Хара в Чикаго 16 января. Оказалось, что он прожил в нем 3 месяца, не выходя на улицу. Об этом случае сообщает Chicago Tribune.

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По данным полиции, мужчина прибыл в аэропорт еще 19 октября 2020 года. Он должен был полететь домой, в Калифорнию, но не сделал этого из-за того, что боялся заразиться коронавирусом в родном штате. С тех пор он жил в зоне безопасности, питался едой, которой делились с ним пассажиры, и притворялся сотрудником аэропорта.

Так продолжалось почти 3 месяца, до 16 января, когда сотрудники United Airlines обратились к Сингху с просьбой показать удостоверение личности. Мужчина показал служебный жетон, но оказалось, что он его нашел – о потере жетона еще 26 октября сообщил другой работник аэропорта.



Адития Сингх, который прожил в аэропорту Чикаго 3 месяца / Фото Chicago Tribune

Адитии Сингху предьявили обвинения за незаконное проникновение и мелкую кражу. Сейчас ему разрешили вернуться домой под залог в размере 1000 долларов и при условии, что в аэропорту он больше не появится. Судебное слушание состоится 27 января.