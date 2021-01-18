Американець, що мешкає у Каліфорнії, побоявся повертатися додому через можливість зараження коронавірусом. Він 3 місяців жив у аеропорту і не виходив на вулицю.

37-річний мешканець Каліфорнії Адітія Сінгх був затриманий в міжнародному аеропорту О'Хара в Чикаго 16 січня. Виявилося, що він прожив у ньому 3 місяці, не виходячи на вулицю. Про цей випадок повідомляє Chicago Tribune.

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Чому так сталося

За даними поліції, чоловік прибув до аеропорту ще 19 жовтня 2020 року. Він мав полетіти додому, у Каліфорнію, але не зробив цього через те, що боявся заразитися коронавірусом у рідному штаті. З того часу він жив у зоні безпеки, харчувався їжею, якою ділилися з ним пасажири, та прикидався співробітником аеропорту.

Так тривало майже 3 місяці, до 16 січня, коли співробітники United Airlines звернулися до Сінгха з проханням показати посвідчення особи. Чоловік показав службовий жетон, але виявилося, що він його знайшов – про втрату жетона ще 26 жовтня повідомив інший працівник аеропорту.



Адітія Сінгх, який прожив у аеропорту Чикаго 3 місяці / Фото Chicago Tribune

Адітії Сінгху пред'явили обвинувачення за незаконне проникнення та дрібну крадіжку. Наразі йому дозволили повернутися додому під заставу у розмірі 1000 доларів і за умови, що він більше не з'явиться в аеропорту. Судове слухання відбудеться 27 січня.