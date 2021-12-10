Близкая встреча с луной- рыбой

Рич Герман и Мэтт Витон живут в калифорнийском городе Лагуна-Бич. Они пришли поплавать и покататься неподалеку от берега, и неожиданно увидели рыбу гигантских размеров.

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Это было грандиозно. Я часто встречаюсь с дельфинами и китами, но никогда не знаешь, что увидишь в следующий раз,

– поделился впечатлениями Рич Герман.

Мужчины занимались сапсерфингом и встретили огромную рыбу / Фото Рича Германа

Он сравнил длину рыбы со своей 4-метровой доской и предполагает, что она была почти 3-метровой. По словам Германа, за годы увлечения сапсерфингом он не раз видел луну-рыбу. Но все они плавали гораздо дальше от берега и были как минимум вдвое меньше этой, что встретилась ему недавно.

Вернувшись домой, товарищи начали искать информацию о луне-рыбе. Они выяснили, что в 1996 году японский рыбак поймал 2,4-метровую рыбу весом 2,2 тонны, и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Рич и Мэтт считают, что их рыба была больше рекордсменки.

Самая большая костная рыба в мире – луна-рыба либо мола-мола / Фото Рича Германа

Они решили проконсультироваться с морскими учеными, чтобы узнать, можно ли более-менее точно рассчитать размер рыбы, опираясь на размер доски для сапсерфинга. Представительница правления Пляжной экологической коалиции Джулианна Стирс сказала, что луна-рыба, которую увидели мужчины, была больше среднестатистических представителей своего вида. Но точные размеры выяснить сложно.

Чем особенна луна-рыба

Рыба-месяц, также известная как мола-мола – самая большая по массе костная рыба в мире. Средние взрослые рыбы весят около 1 тонны. Джулианна Стирс назвала мола-мола "неловкой" рыбой, которая любит плавать на поверхности и греться на солнце. Эксперт шутит, что эти рыбы выглядят так, будто их придумал и собрал какой-то сумасшедший ученый.

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