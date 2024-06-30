В Британии агрессивные чайки вызвали задержку почты

В одном из британских городов на Корнуольском полуострове жители получили извинения от почтовой компании за возможные опоздания писем. Причина в том, что местные чайки нападают на почтальонов.

В почтовой службе объяснили, что мартыны, гнездящиеся неподалеку, очень часто нападают на прохожих, поэтому почтальоны не всегда успешно доезжают по адресу.

Смотрите также Истинный осел: домашнее животное потерялось и на 5 лет прибилось в стадо лосей – курьезное видео

В почте заверили, что будут "ежедневно отслеживать ситуацию".

Что об этом говорят местные

Мартыны - это группа морских птиц, которые принадлежат к семейству мартыновых. Они известны своей способностью легко приспосабливаться к различным средам обитания, включая побережья морей, озера, реки и даже городские территории.Мартыны имеют средний размер, обычно белое или светло-серое оперение с более темными крыльями и головами у некоторых видов. Они питаются разнообразной пищей, включая рыбу, морепродукты, насекомых и даже отходы человеческой деятельности. Мартины известны своей громкой вокализацией и часто встречаются в местах, где есть вода.

Жители городка, которые живут рядом с гнездами чаек, сказали, что примерно 6 недель в сезон, когда малые чайки учатся летать, "почти невозможно выйти на улицу" так, чтобы не подвергнуться нападению.

Подобное поведение птиц не является исключительным – об "агрессивных чаек" иногда предупреждают туристов приморских городов, как Венеция. А в Париже чайки набрасывались на наблюдательные беспилотники полиции.