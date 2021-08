Африка посреди Киева: как прошел White Nights Festival. Africa

В прошлые выходные в Киеве состоялся очередной White Nights Festival, который в этом раз был посвящен пылкой и горячей Африке. Племенные танцы, интересные декорации, разнообразие тематических фотозоне, захватывающие инсталляции и художественные творения создали незабываемую атмосферу на арт-заводе "Платформа".

Проводниками в омут фестиваля стали человек-пантера, человек-крокодил и другие интересные и загадочные существа. А чтобы ощущения путешествия в Африку были еще более реалистичными, на территории разместили настоящие самолеты.

Музыка на White Nights Festival. Africa



Главная музыкальная сцена фестиваля / Фото White Nights Festival. Africa

На фестивале было 7 музыкальных сцен со своей атмосферой, оригинальным дизайном и, конечно, своими жанрами. Главной была Main Stage с волшебными глазами животных, которые следили за гостями. Сюда очень удачно вписались участники "Евровидения" Go-A, которые выступили 13 августа. "Мы впервые на такой модной тусовке, и она нам очень нравится", – поделилась солистка группы Екатерина Павленко прямо со сцены.

На следующий день главную сцену своим неистовым дабстепом подорвал австралиец DUB FX, на которого так ждала публика. Похоже, что ему также понравилось на фестивале, ведь он пообещал вернуться сюда снова в 2022 году.

Другую сцену, Backyard Stage, оформили аутентичными африканскими орнаментами. 13 августа там выступила основательница гамбургского клуба Ego MAGDALENA, а 14 августа – родоначальник электроклэша DJ HELL, послушать которого собралась огромная толпа. В тот же вечер зажигательный сет для посетителей сыграла всемирно известная украинская диджей и продюсер Miss Monique.



Новая для фестиваля Special Stage стала эпицентром Drum'n'Bass и Trance. Там звучали сеты от легендарных артистов – первооткрывателей этих жанров в Украине. Среди них – Tapolsky, Derrick & Tonika, первый украинский артист, вошедший в топ-100 диджеев планеты, Omnia и трендсетерка транс-музыки с 25-летним стажем Anna Lee.

У Green Stage собрались любители регги, соула и фанка. На ней зажигал O.Skrypka, ILCHY Dragonfly, Wonder Land Band, krapka; KOMA, J SCOPE, Kyiv Mistah и другие артисты. А на таинственной Inside Stage звучали рэп и хип-хоп от артистов POWER FM Party Radio – TRICKY NICKI, KAEF, НКНКТ, MR.X и других.

White Nights стал и фэшн-фестивалем



Перформанс Микеланджело Сала на фестивале / Фото White Nights Festival. Africa

13 августа на Main Stage состоялся фэшн-перформанс французского дизайнера Микеланджело Сала, который праздновал на White Nights свой день рождения. Он показал одежду в афро-японском стиле, которую высоко оценил сам Вирджил Абло. Яркие образы дизайнера дополнили вещи и аксессуары из африканского магазина Maison Iba и макияж от MAKE UP FOR EVER.

Музыкальное сопровождение перформанса написала ILCHY, а воспроизвел его Gigi Ibicenco. Модели, среди которых была сама ILCHY, а также Анна Нелуп из группы GannaBaby и танцовщица Антонина Руденко, выходили на сцену под барабанные ритмы, а завершали действо у входа на фестиваль в сумасшедшем африканском танце.

Искусство на фестивале



Искусство на фестивале / Фото White Nights Festival. Africa

На White Nights свои художественные работы, посвященные Африке, показали:

Егор Лемзяков с серией работ The Rumble in the Jungle;

Демьян Ферия с произведениями в технике диджитал-коллаж;

MISHA KUSH с историями про голубя Валеру;

Лилия Кувалдина с серией картин COLOR;

Сергей Рожин с проектом "Рабы Малевича";

Юля Кисель из серии видеосюжетов, главным героем которых является Awhoivan;

Мария Зражаева с портретами, показывающими истинную жаркую Африку;

Серж Пайе с серией работ "Мусор, который вдохновляет".

Кроме того, X-Platform и Creative Media Systems представили на фестивале персональный проект Сергея Нежинского "Горизонт Атона", а также работы DARUMA, Cerebra: LA 8 YRINTH, "Терраморфинг", "Эквилибр", "Метаноя" из серии "Новая Мифология".

Украинским искусством можно было не только насладиться на фестивале, а и приобрести себе для коллекции. В частности, в новые дома поехали 5 работ: две – MISHA KUSH, две – Марии Зражаевой и еще одна Лилии Кувалдиной.

Также на White Nights Международный Этнографический Кинофестиваль ОКО представил три коротких фильмы – "Поговорим о снах", "Афро-волосы и другие мифы" и "Мисс Соблазн", которые смогли еще больше погрузить посетителей в атмосферу Африки.

Спорт и развлечения



Баскетбольный матч на White Nights / Фото White Nights Festival. Africa

На фестивале проходил финал чемпионата Украины по баскетболу 3х3 Parimatch. А после него можно было посмотреть на данк-контест с участием чемпиона Украины по баскетболу Вадима Поддубченка и чемпиона мира по слэм-данков Дмитрия Кривенко. К тому же спортивно-развлекательный комплекс X-Park обустроил на White Nights спортивную зону с баланс-борд.

