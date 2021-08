Африка посеред Києва: як пройшов White Nights Festival. Africa

Минулих вихідних у Києві відбувся White Nights Festival, який цього раз був присвячений палкій та гарячій Африці. Племінні танці, цікаві декорації, розмаїття тематичних фотозон, захопливі інсталяції й мистецькі творіння створили незабутню атмосферу на арт-заводі "Платформа".

Провідниками у вир фестивалю стали людина-пантера, людина-крокодил та інші цікаві і загадкові істоти. А щоб відчуття подорожі до Африки були ще більш реалістичними, на території розмістили справжні літаки.

Музика на White Nights Festival. Africa



Головна музична сцена фестивалю / Фото White Nights Festival. Africa

На фестивалі було 7 музичних сцен зі своєю атмосферою, оригінальним дизайном та, звичайно, своїми жанрами. Головною була Main Stage з чарівними очима тварин, які наче стежили за гостями. Сюди дуже вдало вписалися учасники "Євробачення" Go-A, які виступили 13 серпня. "Ми вперше на такій модній тусовці, і вона нам надзвичайно подобається", – поділилася солістка гурту Катерина Павленко просто зі сцени.

Наступного дня головну сцену своїм несамовитим дабстепом підірвав австралієць DUB FX, на якого так чекала публіка. Схоже, що йому також сподобалося на фесті, адже він пообіцяв повернутися сюди знову у 2022 році.

Іншу сцену, Backyard Stage, оформили автентичними африканськими орнаментами. 13 серпня там виступила засновниця гамбурзького клубу Ego MAGDALENA, а 14 серпня – родоначальник електроклешу DJ HELL, послухати якого зібрався величезний натовп. Того ж вечора запальний сет для відвідувачів зіграла всесвітньо відома українська діджейка та продюсерка Miss Monique.



Нова для фестивалю Special Stage стала епіцентром Drum’n’Bass і Trance. Там лунали сети від легендарних артистів – першовідкривачів цих жанрів в Україні. Серед них – Tapolsky, Derrick & Tonika, перший український артист, що увійшов до топ-100 діджеїв планети, Omnia і трендсетерка транс-музики із 25-річним стажем Anna Lee.

Біля Green Stage зібралися любителі регі, соула та фанку. На ній запалював O.Skrypka, ILCHY Dragonfly, Wonder Land Band, krapka;KOMA, J SCOPE, Kyiv Mistah та інші артисти. А на таємничій Inside Stage звучали реп і хіп-хоп від артистів POWER FM Party Radio – TRICKY NICKI, KAEF, НКНКТ, MR.X та інших.

White Nights став і фешн-фестивалем



Перформанс Мікеланджело Сала на фестивалі / Фото White Nights Festival. Africa

13 серпня на Main Stage відбувся фешн-перформанс французького дизайнера Мікеланджело Сала, який святкував на White Nights свій день народження. Він показав одяг в афро-японському стилі, який високо оцінив сам Вірджил Абло. Яскраві образи дизайнера доповнили речі та аксессуари з африканського магазину Maison Iba та макіяж від MAKE UP FOR EVER.

Музичний супровід перформансу написала ILCHY, а відтворив його Gigi Ibicenco. Моделі, серед яких була сама ILCHY, а також Ганна Нелуп із гурту GannaBaby і танцівниця Антоніна Руденко, виходили на Main Stage під барабанні ритми, а завершували дійство біля входу на фестиваль у шаленому африканському танці.

Мистецтво на фестивалі



Мистецтво на фестивалі / Фото White Nights Festival. Africa

На White Nights свої мистецькі роботи, присвячені Африці, показали:

Єгор Лемзяков із серією робіт The Rumble in the Jungle;

Дем’ян Ферій із витворами в техніці діджитал-колаж;

MISHA KUSH з історіями про голуба Валеру;

Лілія Кувалдіна із серією картин COLOR;

Сергій Рожин із проєктом "Раби Малевича";

Юля Кисіль із серією відеосюжетів, головним героєм яких є Awhoivan;

Марія Зражаєва із портретами, що показують справжню спекотну Африку;

Серж Пайє із серією робіт "Сміття, що надихає".

Крім того, X-Platform та Creative Media Systems представили на фестивалі персональний проєкт Сергія Ніжинського "Горизонт Атона", а також роботи DARUMA, Cerebra: L A 8 Y R I N T H, "Терраморфінг", "Еквілібр", "Метаноя" із серії "Нова Міфологія".

Українським мистецтвом можна було не лише насолодитися на фестивалі, а і придбати собі для колекції. Зокрема, у нові домівки поїхали 5 робіт: дві – MISHA KUSH, дві – Марії Зражаєвої і ще одна Лілії Кувалдіної.

Також на White Nights Міжнародний Етнографічний Кінофестиваль ОКО презентував три коротких кінострічки – "Поговоримо про сни", "Афро-волосся та інші міфи" і "Міс Спокуса", які змогли ще більше занурити відвідувачів в атмосферу Африки.

Спорт та розваги



Баскетбольний матч на White Nights / Фото White Nights Festival. Africa

На фестивалі відбувався фінал чемпіонату України з баскетболу 3х3 Parimatch. А після нього можна було подивитися на данк-контест за участю чемпіона України з баскетболу Вадима Поддубченка та чемпіона світу зі слем-данків Дмитра Кривенка. До того ж спортивно-розважальний комплекс X-Park облаштував на White Nights спортивну зону із баланс-бордами.

