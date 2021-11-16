Адель помогла фанату сделать идеальное предложение любимой: трогательное видео с концерта

Певица Адель помогла своему фанату сделать предложение руки и сердца его девушке во время собственного концерта в Лос-Анджелесе. Особенно интересной эту историю сделало то, что будущая невеста даже не догадывалась, что попадет на выступление любимой звезды.

Трогательное видео с предложением руки и сердца стало вирусным в интернете, после того как шоу показали в эфире американского телеканала CBS. Многие пользователи сети пишут, что после просмотра помолвка на концерте кумира стала их жизненной целью.

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Как все произошло

В разгар шоу Адель попросила зал затихнуть и объяснила, что сейчас произойдет что-то особенное для пары, которая вместе уже 7 лет. "Если вы будете шуметь, я вас прибью", – сказала певица публике, и спряталась за кулисами.

После этого появился Квентин Брансон, который вел за руки свою возлюбленную Эшли Манн. Девушка не знала, куда ее привели, – она была в повязке для глаз и наушниках. Парень вывел ее на сцену, и только тогда позволил девушке посмотреть.

Увидев сотни зрителей, среди которых было немало звезд, Эшли не поняла, что происходит. Тем временем ее любимый стал на одно колено и сделал ей предложение. А когда трогательная девушка сказала "Да", из темноты вышла Адель. Певица предложила паре сесть на места в первом ряду и исполнила для них песню Make You Feel My Love.

"Хорошо, что она согласилась, иначе я бы не знала, для кого петь следующую песню", – пошутила Адель.

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Как организовали предложение

Квентин уже некоторое время думал о том, как сделать предложение любимой, когда узнал, что телекомпания CBS ищет пару поклонников Адель, которые хотели бы обручиться. Он отправил им минутное видео, в котором рассказал о своих отношениях с Эшли и об их любви к певице. Тогда он еще не знал, что на кону стоит признание на шоу Адель – об этом сообщили за несколько дней до концерта.

Квентин и Эшли обручились на концерте Адель / Скриншот

Я чувствовал, что это была возможность от Бога. Я знал, что если поучаствую, они выберут нас. И я счастлив, что все произошло именно так,

– поделился жених.

Запись концерта транслировали 14 ноября, но состоялся он месяцем ранее. Из-за этого новоиспеченные жених и невеста вынуждены были скрывать факт своей помолвки. Они не рассказали об этом даже родным.