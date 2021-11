Доброта – лучший подарок

Фрагмент песни Hold On прозвучал в видео "Доброта – лучший подарок", снятом в лучших традициях рождественских роликов. Композиция стала отличным саундтреком к истории девушки, которая, похоже, осталась на праздники одна.

Главная героиня видео – девушка, которая, как и все мы, пытается жить привычной жизнью во время пандемии коронавируса. Она учится, общается с друзьями, но что-то не дает ей расслабиться и погрузиться в водоворот жизни.

Тревогу героини замечает ее соседка. В новостях она слышит, что пандемия влияет на психологическое благополучие, а тревожные настроения среди молодежи растут. Женщина решает поддержать девушку и присылает ей рождественский подарок. Все это сопровождается жизнеутверждающими словами песни Адель.

Дай времени набраться терпения,

Пусть боль будет милосердной,

Просто подожди, просто подожди,

Я выживу,

– поет Адель.

Рождественская реклама Amazon с новой песней Адель: смотрите видео