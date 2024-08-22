Недуг постиг местных жителей в 1359 году.
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Что известно о церкви
По словам археологов, рядом якобы есть массовое захоронение. Ученые хотели устроить там раскопки, но владелец не дал им официального разрешения для проведения исследований.
Как выглядит церковь / Фото SWNS
Новая страница в жизни церкви
Глава церкви Доде Дуглас Чепмен рассказал, что он приобрел сакральное сооружение около 35 лет назад, потратив следующие десятилетия на уборку, реставрацию, а также борьбу с наркоманами, которые устроили внутри притон.
Мы обустроили место для парковки автомобилей, провели электричество и воду... Эту церковь фактически не трогали или по крайней мере не использовали с 1367 года,
– рассказал Дуглас.
В будущем там планируют проводить свадьбы, церемонии венчания и другие подобные мероприятия. Церковь Доде будут открывать для посетителей раз в шесть недель.