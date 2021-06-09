Энтузиасты создали в инстаграме страницу под названием WhatIsNewYork ("Что такое Нью-Йорк") и она призвана разрушить большинство стереотипов о "Большом яблоке". Здесь показывают Нью-Йорк глазами его жителей – именно они присылают администраторам страницы курьезные фото и видео. И похоже, что такой простой, искренний и порой сумасшедший Нью-Йорк нравится людям не меньше. За обновлениями профиля следят 835 тысяч подписчиков.

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