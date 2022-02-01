25 лет спустя: женщина получила ответ на послание, которое в детстве бросила в море

Австралийка Джоанна Бучан 25 лет назад бросила в море послание в бутылке и даже успела об этом забыть. Однако недавно она получила ответ.

В 1996 году Джоанне было 8 лет и она жила в Питерхерде в Шотландии. Девочка написала записку о своей жизни и интересах, засунула ее в бутылку и бросила в море в рамках школьного проекта о почте.

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Письмо плавало в море с 1996 года / Фото Елена Андреассен Хага

"Меня зовут Джоанна Бучан. Мне 8 с половиной лет. Я коллекционирую фишки (круглые картонные карты для игры, – 24 канал) и люблю плюшевых мишек. У меня есть собака Дугал, у него день рождения 29 марта. Ему исполнится 15 лет, а по-собачьи ему будет уже 100 с чем-то.

У меня довольно большой дом, и есть самая лучшая подруга. Я люблю собирать пластилин Blu Tack, но моя мама ненавидит его. Наш школьный проект о почтовых отделениях, а в следующем году он будет посвящен "Паутине Шарлотты". Это книга. Еще я люблю сладости. И, кстати, я ненавижу мальчиков", – написала маленькая Джоанна в записке.

Джоанна Бучан получила ответ на свое детское письмо спустя 25 лет / Фото Джоанны Бучан

Сейчас женщине 34 года. Она работает врачом и живет в Австралии. Новость о том, что кто-то нашел ее детское послание, стало для Джоанны большой неожиданностью. Она призналась, что даже не сразу вспомнила, о чем идет речь.

Расстояние, которое преодолело послание / Скриншот Google Maps

Бутылку с письмом прибило к острову Газвер у берегов Норвегии. Там в июле 2020 года его обнаружила Елена Андреассен Хага. Она разыскала Джоанну в фейсбуке и написала ей, но женщина увидела это сообщение лишь недавно, когда просматривала запросы.

Джоанна была шокирована тем, что ее письмо так долго плавало в бутылке и сохранилось в хорошем состоянии. Весточка из прошлого одновременно растрогала и рассмешила ее, особенно забавная часть о ненависти к мальчикам.

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