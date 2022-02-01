У 1996 році Джоанні було 8 років і вона жила у Пітерхерді, що в Шотландії. Дівчинка написала записку про своє життя та вподобання, засунула її у пляшку та кинула у море у рамках шкільного проєкту про пошту.

Це цікаво Японська компанія попросила фанаток не надсилати ігровим персонажам подарунки на День Валентина

Лист плавав морем з 1996 року / Фото Елена Андреассен Хага

"Мене звати Джоанна Бучан. Мені 8 з половиною років. Я колекціоную фішки (круглі картонні картки для гри, – 24 канал) і люблю плюшевих ведмедиків. У мене є собака Дугал, у нього день народження 29 березня. Йому виповниться 15 років, а по-собачому йому буде вже 100 з чимось.

У мене досить великий будинок, і є найкраща подруга. Я люблю збирати пластилін Blu Tack, але моя мама ненавидить його. Наш шкільний проєкт про поштові відділення, а наступного року він буде присвячений "Павутині Шарлотти". Це книга. Ще я люблю солодощі. І, між іншим, я ненавиджу хлопчиків", – написала маленька Джоанна у записці.

Джоанна Бучан отримала відповідь на свій дитячий лист через 25 років / Фото Джоанни Бучан

Зараз жінці 34 роки. Вона працює лікаркою та живе в Австралії. Звістка про те, що хтось знайшов її дитяче послання стала для Джоанни великою несподіванкою. Вона зізналася, що навіть не зразу згадала, про що йде мова.

Відстань, яку подолало послання / Скриншот Google Maps

Пляшку з листом прибило до острова Газвер біля берегів Норвегії. Там у липні 2020 року його знайшла Елена Андреассен Хага. Вона розшукала Джоанну у фейсбуці та написала їй, але жінка побачила це повідомлення лише нещодавно, коли переглядала запити.

Джоанна була шокована тим, що її лист так довго плавав у пляшці та зберігся у хорошому стані. Повідомлення з минулого одночасно розчулило та розсмішило її, особливо кумедна частина про ненависть до хлопчиків.

Дайвер знайшов старовинний меч на узбережжі Ізраїлю: дивіться відео