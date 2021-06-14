Кажется, что коллекция фотографий животных в сети – безгранична. Пользователи убеждены, что такой контент нужен всем без исключения, а в фейсбуке даже есть группа под названием Important Animal Images ("Важные изображения животных"). И это абсолютная правда, ведь никто не откажется от очередной порции позитива.
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Если зайти на эту фейсбук-страницу, можно остаться там надолго, ведь от просмотра фотографий очень сложно оторваться. Развлечения 24 позаботились о вашем времени, и отобрали 25 фото, которые точно вам понравятся. Приятного просмотра!
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