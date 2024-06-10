На Кипре депутатом в Европарламенте стал 24-летний инфлюенсер и блогер Фидиас Панайоту. Он баллотировался как независимый кандидат и, неожиданно для всех, победил.

Впечатляет, но за парня проголосовал почти каждый пятый избиратель, принявший участие в голосовании.

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Парень не ожидал оказаться в Европарламенте

Сам Панайоту объяснил, что подал свою кандидатуру в Европарламент в апреле. Тогда он заявил, что его цель – не быть избранным, а мотивировать молодежь заниматься политикой.

Я никогда в жизни не голосовал, и однажды ночью я сказал себе, что если я никогда не буду голосовать и никогда не буду интересоваться, те же самые ботаники всегда будут у власти, и я сказал: "Хватит!",

– пояснил блогер.

Что известно о ютубере Фидиас Панайоту имеет примерно 2,6 миллиона подписчиков на своем канале в ютубе, с тех пор, как он начал делать публикации в 2019 году. Он стал популярным, когда объявил о "миссии" обнять Илона Маска, что ему в конце концов удалось.



В прошлом году он вызвал споры, пытаясь путешествовать по Индии и Японии бесплатно, а взамен выпрашивая деньги.

Блогер признался, что не имеет никакого представления о политике или Европейском Союзе, но утверждал, что готов учиться.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон продемонстрировал российские военные базы, которые, по его мнению, можно атаковать. Реакция на эти заявления была резкой: украинцы поддержали, а оккупанты и российские пропагандисты возмутились.