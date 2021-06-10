Трудно поверить: 20 случайных фактов о мире, которые могут изменить точку зрения на обычные вещи

Практически каждый день мы узнаем что-то новое, и это делает нашу жизнь интереснее. Однако, в эпоху интернета, когда человечество имеет неограниченный доступ к информации, мы не всегда пользуемся этой возможностью. И это не удивительно. После утомительного рабочего дня не всем захочется читать сложные научные статьи или смотреть серьезные документальные фильмы.

Но на самом деле узнавать что-то новое не так трудно, как кажется на первый взгляд. Облегчить эту задачу поможет Factorium – проект инфографичного агентства Ferdio из Копенгагена. Его цель – подавать проверенные и достоверные статистические данные или интересные факты в понятном визуальном формате.

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На сайте и в социальных сетях проекта есть огромное количество увлекательных фактов о людях, животных, науке, истории и многом другом. Развлечения 24 отобрали для вас 20 случайных фактов, которых вы могли не слышать. Мы убеждены, что они сделают ваш вечер более интересным и веселым.

#1 Некоторые виды муравьев развили сельское хозяйство на миллионы лет раньше чем люди. Они питаются грибами, которые выращивают самостоятельно

#2 Пластилин Play-Doh сначала продавали и использовали как средство для чистки обоев

#3 Сегодня среднестатистические бокалы для вина в 7 раз больше чем были 300 лет назад

#4 Мед не портится

#5 В некоторых городах США были "уродливые законы", согласно которым людей могли оштрафовать за внешний вид на сумму от 1 до 50 долларов

#6Существование планеты в форме пончика технически возможно

#7 Вороны могут затаить обиду

#8 Для съемок фильма "Волшебник страны Оз" 16-летняя актриса Джуди Гарланд была вынуждена придерживаться строгой диеты, состоящей из куриного супа, кофе и 80 сигарет в день

#9 Изначально чирлидинг был исключительно мужским занятием

#10 В шотландской языке есть 421 слово для обозначения снега

#11 При рождении жирафята падают на землю с высоты 1,5 метра

#12 Примерно раз в неделю ленивцы спускаются к подножию своего дерева, чтобы сходить в туалет

#13 В Париже нет знаков "Стоп"

#14 В Канаде есть тюрьма для белых медведей

#15 У теннисистов выделяется до 3 литров пота за час игры

#16 Королева Елизавета во время Второй мировой войны была механиком

#17 Овца, утка и петух были первыми пассажирами воздушного шара

#18 Каталоги IKEA так же распространены, как и Библия

#19 В 18 веке можно было получить билет в Лондонский зоопарк, приведя кошку или собаку, чтобы покормить львов

#20 123456 – самый распространенный пароль в мире