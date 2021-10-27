20 людей, которые создали не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства
Источник:24 канал
Приближается Хэллоуин, и хотя в нашей стране этот праздник не настолько популярен, как в США и Европе, некоторые украинцы так же усердно к нему готовятся. Один из обязательных атрибутов Дня всех святых – тыквы-фонарики с устрашающими или же смешными лицами.
Любители Хэллоуина усердно трудятся над своими тыквами, и порой у них получаются не просто хорошие декорации, а настоящие шедевры. Развлечения 24 подготовили подборку фото невероятных тыкв, создатели которых поделились ими в соцсетях. До праздника еще есть немного времени, так что они могут подарить отличную идею либо просто послужить вам вдохновением.
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"Это первая тыква, которую вырезал мой коллега. У него ушло на это 10 часов"
Фото Reddit / Sneekpreview
"Джонни Депп из тыквы"
Фото из фейсбука Villafane Studios
"Я вырезал собачий фонарь"
Фото Reddit / DoggieDoc83
"Экспекто Тыква"
Фото Reddit / rojath
"Правильный подход к хэллоуинским тыквам"
Фото Reddit / xMeta4x
"Моя тыква "Рик и Морти""
Фото из твитера tlongdesign
"Не знаешь, что вырезать, – вырезай "Звездные войны""
Фото из твитера ThePumpkinGeek
"Гарри против Воландеморта"
Фото Reddit / ktownpark
"Только что закончил своего безумного Таноса"
Фото Reddit / DoggieDoc83
"Тыква, в которой живет Луиджи"
Фото Deviant Art / Ceemdee
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"Моя тыква в этом году"
Фото Reddit / JenniferKellyHoskins
"Мой друг вырезает лучшие тыквы. Каждый год не могу дождаться, чтобы увидеть, что он придумает"
Фото Reddit / OhAces
"Эту тыкву создала моя 16-летняя племянница"
Фото Reddit / Anteye1
"Одна из самых крутых тыкв, которые я видел"
Фото Reddit / babewizard
"Тыквенный викинг"
Фото из фейсбука Villafane Studios
"У моего друга отлично получается вырезать тыквы"
Фото Reddit / DankPawt
"Моя сестра снова вырезала невероятную тыкву"
Фото Imgur / bubberoonka
"Тыквенное кладбище"
Фото Reddit / brakertech
"Тыква моего мужа"
Фото Reddit / Nicolebizzle
"Моя тыква пугает меня до чертиков"
Фото Reddit / Darksidejosh
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