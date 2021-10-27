20 людей, которые создали не просто хэллоуинские тыквы, а настоящие произведения искусства

Приближается Хэллоуин, и хотя в нашей стране этот праздник не настолько популярен, как в США и Европе, некоторые украинцы так же усердно к нему готовятся. Один из обязательных атрибутов Дня всех святых – тыквы-фонарики с устрашающими или же смешными лицами.

Любители Хэллоуина усердно трудятся над своими тыквами, и порой у них получаются не просто хорошие декорации, а настоящие шедевры. Развлечения 24 подготовили подборку фото невероятных тыкв, создатели которых поделились ими в соцсетях. До праздника еще есть немного времени, так что они могут подарить отличную идею либо просто послужить вам вдохновением.

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"Это первая тыква, которую вырезал мой коллега. У него ушло на это 10 часов"

Фото Reddit / Sneekpreview

"Джонни Депп из тыквы"

Фото из фейсбука Villafane Studios

"Я вырезал собачий фонарь"

Фото Reddit / DoggieDoc83

"Экспекто Тыква"

Фото Reddit / rojath

"Правильный подход к хэллоуинским тыквам"

Фото Reddit / xMeta4x

"Моя тыква "Рик и Морти""

Фото из твитера tlongdesign

"Не знаешь, что вырезать, – вырезай "Звездные войны""

Фото из твитера ThePumpkinGeek

"Гарри против Воландеморта"

Фото Reddit / ktownpark

"Только что закончил своего безумного Таноса"

Фото Reddit / DoggieDoc83

"Тыква, в которой живет Луиджи"

Фото Deviant Art / Ceemdee

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"Моя тыква в этом году"

Фото Reddit / JenniferKellyHoskins

"Мой друг вырезает лучшие тыквы. Каждый год не могу дождаться, чтобы увидеть, что он придумает"

Фото Reddit / OhAces

"Эту тыкву создала моя 16-летняя племянница"

Фото Reddit / Anteye1

"Одна из самых крутых тыкв, которые я видел"

Фото Reddit / babewizard

"Тыквенный викинг"

Фото из фейсбука Villafane Studios

"У моего друга отлично получается вырезать тыквы"

Фото Reddit / DankPawt

"Моя сестра снова вырезала невероятную тыкву"

Фото Imgur / bubberoonka

"Тыквенное кладбище"

Фото Reddit / brakertech

"Тыква моего мужа"

Фото Reddit / Nicolebizzle

"Моя тыква пугает меня до чертиков"

Фото Reddit / Darksidejosh

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