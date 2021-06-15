Живут на полную: 20 дедушек и бабушек, энергии которых позавидуют даже их внуки

От старости невозможно убежать или спрятаться, но это вовсе не означает, что преклонный возраст – это приговор. На самом деле это только цифра в паспорте, которая не должна препятствовать счастливой и активной жизни.
В День защиты пожилых людей, Развлечения 24 решили показать вам дедушек и бабушек, которые полностью разрушают стереотип "Старость – не радость". Они действительно живут на максимум – общаются с друзьями, развлекаются, находят новые активные хобби, занимаются любимыми делами и просто наслаждаются жизнью. Они – настоящий пример для всех нас.
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"Купил бабушке iPad. Ей 84 года, у нее никогда не было планшета, и она хотела его для "искусства". Я купил для нее ArtRage и оставил наедине с новой игрушкой на 30 минут"
"Моя бабушка на праздновании ее 100-летия"
"Был в гостях у бабушки и нашел эту фотографию с новогоднего круиза"
"Кто-то предложил моему дедушке место для пожилых людей в метро, и он сделал вот так"
"Мой дедушка на водных лыжах в его 91-й день рождения"
"Моя бабушка закончила аспирантуру в 77 лет. Никогда не поздно"
"Так мои дедушка и бабушка праздновали 60-ю годовщину свадьбы"
"Я заказала костюм Чудоженщины в интернете. Он был немного большим для меня, и моя бабушка сказала, что хочет попробовать. Это сказочный результат"
"Мой дедушка в 72 года"
"Моя прекрасная бабушка садится на шпагат после празднования ее 80-го дня рождения"
"Моей бабушке 87 лет, и она решила, что пришло время сделать татуировку"
"Мой дедушка – математик на пенсии. Ему стало скучно, и он решил построить замок самостоятельно. Прошло 4 года"
"Моя двоюродная прапрабабушка на свое 105-летие"
"Бабушки и дедушки на свадьбе в прошлые выходные. Без комментариев"
"В прошлом году моей бабушке исполнилось 100. На фото она стоит в планке в течение 30 секунд"
"Я считаю, что моя бабушка очень стильная как на свои 95 лет. А еще она до сих пор самостоятельно ездит за рулем"
"Я мечтаю быть таким же крутым когда состарюсь"
"Мой 74-летний дедушка готовит барбекю и наслаждается жизнью"
"Моя 96-летняя бабушка сейчас играет в VR"
"Моя бабушка пьет пиво на выпускном моего брата"
Автор:
Софія Гусєва