В День защиты пожилых людей, Развлечения 24 решили показать вам дедушек и бабушек, которые полностью разрушают стереотип "Старость – не радость". Они действительно живут на максимум – общаются с друзьями, развлекаются, находят новые активные хобби, занимаются любимыми делами и просто наслаждаются жизнью. Они – настоящий пример для всех нас.

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"Купил бабушке iPad. Ей 84 года, у нее никогда не было планшета, и она хотела его для "искусства". Я купил для нее ArtRage и оставил наедине с новой игрушкой на 30 минут"

"Моя бабушка на праздновании ее 100-летия"

"Был в гостях у бабушки и нашел эту фотографию с новогоднего круиза"

"Кто-то предложил моему дедушке место для пожилых людей в метро, и он сделал вот так"

"Мой дедушка на водных лыжах в его 91-й день рождения"

"Моя бабушка закончила аспирантуру в 77 лет. Никогда не поздно"

"Так мои дедушка и бабушка праздновали 60-ю годовщину свадьбы"

"Я заказала костюм Чудоженщины в интернете. Он был немного большим для меня, и моя бабушка сказала, что хочет попробовать. Это сказочный результат"

"Мой дедушка в 72 года"

"Моя прекрасная бабушка садится на шпагат после празднования ее 80-го дня рождения"

"Моей бабушке 87 лет, и она решила, что пришло время сделать татуировку"

"Мой дедушка – математик на пенсии. Ему стало скучно, и он решил построить замок самостоятельно. Прошло 4 года"

"Моя двоюродная прапрабабушка на свое 105-летие"

"Бабушки и дедушки на свадьбе в прошлые выходные. Без комментариев"

"В прошлом году моей бабушке исполнилось 100. На фото она стоит в планке в течение 30 секунд"

"Я считаю, что моя бабушка очень стильная как на свои 95 лет. А еще она до сих пор самостоятельно ездит за рулем"

"Я мечтаю быть таким же крутым когда состарюсь"

"Мой 74-летний дедушка готовит барбекю и наслаждается жизнью"

"Моя 96-летняя бабушка сейчас играет в VR"

"Моя бабушка пьет пиво на выпускном моего брата"