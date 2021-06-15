У День захисту людей похилого віку, Розваги 24 вирішили показати вам дідусів та бабусі, які вщент руйнують стереотип "Старість – не радість". Вони справді живуть на максимум – спілкуються з друзями, розважаються, знаходять нові активні хобі, займаються улюбленими справами та просто насолоджуються життям. Вони – справжній приклад для усіх нас.
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"Купив бабусі iPad. Їй 84 роки, у неї ніколи не було планшета, і вона хотіла його для "мистецтва". Я купив для неї ArtRage і залишив наодинці з новою іграшкою на 30 хвилин"
"Моя бабуся на святкуванні її 100-річчя"
"Був у гостях у бабусі і знайшов цю фотографію з новорічного круїзу"
"Хтось запропонував моєму дідусеві місце для людей похилого віку в метро, і він зробив ось так"
"Мій дідусь на водних лижах у його 91-ий день народження"
"Моя бабуся закінчила аспірантуру в 77 років. Ніколи не пізно"
"Так мої дідусь та бабуся святкували 60-ту річницю весілля"
"Я замовила костюм Дивожінки в інтернеті. Він був трохи великим для мене, і моя бабуся сказала, що хоче спробувати. Це казковий результат"
"Мій дідусь у 72 роки"
"Моя прекрасна бабуся сідає на шпагат після святкування її 80-го дня народження"
"Моїй бабусі 87 років, і вона вирішила, що прийшов час зробити татуювання"
"Мій дідусь – математик на пенсії. Йому стало нудно, і він вирішив побудувати замок власноруч. Минуло 4 роки"
"Моя двоюрідна прапрабабуся на своє 105-річчя"
"Бабусі та дідусі на весіллі минулих вихідних. Без коментарів"
"Минулого року моїй бабусі виповнилося 100. На фото вона стоїть у планці протягом 30 секунд"
"Я вважаю, що моя бабуся надзвичайно стильна як на свої 95 років. А ще вона досі самостійно їздить за кермом"
"Я мрію бути таким крутим, як вони, коли постарію"
"Мій 74-річний дідусь готує барбекю та насолоджується життям"
"Моя 96-річна бабуся зараз грає у VR"
"Моя бабуся п'є пиво на випускному мого брата"