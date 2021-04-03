Мужчина припарковался, чтобы сходить в магазин. Через 10 минут он вернулся, сел за руль и услышал позади себя громкий гул – 15 тысяч пчел залетели в автомобиль, пока мужчина ходил за покупками.

Этот случай произошел 28 марта в американском городе Лас-Крусес, штат Нью-Мексико. Мужчина, имя которого не называют, одолжил машину у друга.

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Когда мужчина обнаружил рой на заднем сиденье, он сразу же выпрыгнул из автомобиля и позвонил в 911. На помощь ему приехал внештатный пожарный, а по совместительству и пчеловод, Джесси Джонсон. Он взял с собой все необходимое оборудование – защитный костюм, перчатки, улей и масло лемонграсса, которое имитирует запах матки и привлекает пчел.



Джесси Джонсон переселил пчел в улей / Фото The New York Times

Пчеловод переместил всех пчел в улей за 30 минут, и забрал его с собой, чтобы поселить рой на своей пасеке. В общем насчитали 15 тысяч пчел.



Теперь пчелы будут жить на пасеке у пожарника / Фото The New York Times

Джесси Джонсон рассказал, что делать это было абсолютно безопасно, ведь пчелы как раз искали себе королеву-матку и были безобидными. Ни спасатель, ни водитель не пострадали. Однако, охранника супермаркета один раз ужалили в губу.