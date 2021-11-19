15 забавных шторок для ванны, которые улучшают настроение каждое утро

Утренний душ – обязательная составляющая начала дня для многих людей. А еще это прекрасная возможность зарядиться позитивом и хорошим настроением, и поможет в этом забавная шторка для душа.

С этим согласны и герои нашей подборки, которые повесили в ванных комнатах интересные и веселые занавески вместо обычных и скучных. Поэтому теперь каждый раз, когда они туда заходят, не могут сдержать улыбку. Кроме того, они решили развеселить еще и сеть и поделились своим креативом в интернете.

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"Я забыла, что заказала себе эту шторку"

Фото из твитера katmfp

"Моя подруга поручила мне выбрать шторку"

Фото Imgur / Rfmontor

"Решила украсить обычную шторку"

Фото Reddit / graablikk

"Эта ванна в опасности"

Фото Reddit / Bhawk -11

"Решил удивить свою девушку новой шторкой для душа, пока она ушла по делам"

Фото Reddit / BigMike0228

"Я живу одна, поэтому выбрала эту шторку"

Фото Reddit / Danimal1

"Я о многом сожалею, но точно не об этом"

Фото Reddit / Drpiotrowski

"Подруге не нравилась моя шторка, поэтому она подарила мне новую"

Фото Reddit / Dr_Siouxs

"Уверен, что жене понравится наша новая шторка для душа"

Фото Imgur / ChaoticWeird

"Жена позволила нашему 8-летнему сыну выбрать шторку"

Фото Reddit / SkipTracePro

"Я всегда жил со скучными соседями, и теперь наконец-то один. Это первое, что я заказал"

Фото Imgur

"Мы узнали, что можно сделать шторку с фото"

Фото Reddit / Elatedonion

"Девушка сказала, чтобы я выбрал шторку в морском стиле"

Фото Imgur / DogAdobo

"Я 28-летний мужчина, и совсем не жалею об этом выборе"

Фото Reddit/Tron3462

"У соседей моего друга новая шторка для душа"

Фото Reddit / Pump-Fake