З цим погоджуються і герої нашої добірки, що повісили у ванних кімнатах цікаві та веселі завіски замість звичайних і нудних. Тож тепер щоразу, коли вони туди заходять, не можуть стримати посмішку. Крім того, вони вирішили розвеселити ще й мережу, і поділилися своїм креативом в інтернеті.
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"Я забула, що замовила собі цю шторку"
Фото з твітера katmfp
"Моя подруга доручила мені вибрати шторку"
Фото Imgur / Rfmontor
"Вирішила прикрасити звичайну шторку"
Фото Reddit / graablikk
"Ця ванна у небезпеці"
Фото Reddit / Bhawk-11
"Вирішив здивувати свою дівчину новою шторкою для душу, поки вона пішла у справах"
Фото Reddit / BigMike0228
"Я живу сама, тому обрала цю шторку"
Фото Reddit / Danimal1
"Я багато про що шкодую, але точно не про це"
Фото Reddit / drpiotrowski
"Подрузі не подобалася моя шторка, тому вона подарувала мені нову"
Фото Reddit / Dr_Siouxs
"Впевнений, що дружині сподобається наша нова шторка для душу"
Фото Imgur / ChaoticWeird
"Дружина дозволила нашому 8-річному синові обрати шторку"
Фото Reddit / SkipTracePro
"Я завжди жив з нудними сусідами, і тепер нарешті сам. Це перше, що я замовив"
Фото Imgur
"Ми дізналися, що можна зробити шторку з фото"
Фото Reddit / Elatedonion
"Дівчина сказала, щоб я вибрав шторку у морському стилі"
Фото Imgur / DogAdobo
"Я 28-річний чоловік, і зовсім не шкодую про цей вибір"
Фото Reddit / Tron3462
"У сусідів мого друга нова шторка для душу"
Фото Reddit / Pump-Fake