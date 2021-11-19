С этим согласны и герои нашей подборки, которые повесили в ванных комнатах интересные и веселые занавески вместо обычных и скучных. Поэтому теперь каждый раз, когда они туда заходят, не могут сдержать улыбку. Кроме того, они решили развеселить еще и сеть и поделились своим креативом в интернете.
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"Я забыла, что заказала себе эту шторку"
Фото из твитера katmfp
"Моя подруга поручила мне выбрать шторку"
Фото Imgur / Rfmontor
"Решила украсить обычную шторку"
Фото Reddit / graablikk
"Эта ванна в опасности"
Фото Reddit / Bhawk -11
"Решил удивить свою девушку новой шторкой для душа, пока она ушла по делам"
Фото Reddit / BigMike0228
"Я живу одна, поэтому выбрала эту шторку"
Фото Reddit / Danimal1
"Я о многом сожалею, но точно не об этом"
Фото Reddit / Drpiotrowski
"Подруге не нравилась моя шторка, поэтому она подарила мне новую"
Фото Reddit / Dr_Siouxs
"Уверен, что жене понравится наша новая шторка для душа"
Фото Imgur / ChaoticWeird
"Жена позволила нашему 8-летнему сыну выбрать шторку"
Фото Reddit / SkipTracePro
"Я всегда жил со скучными соседями, и теперь наконец-то один. Это первое, что я заказал"
Фото Imgur
"Мы узнали, что можно сделать шторку с фото"
Фото Reddit / Elatedonion
"Девушка сказала, чтобы я выбрал шторку в морском стиле"
Фото Imgur / DogAdobo
"Я 28-летний мужчина, и совсем не жалею об этом выборе"
Фото Reddit/Tron3462
"У соседей моего друга новая шторка для душа"
Фото Reddit / Pump-Fake