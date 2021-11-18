15 людей, у которых было только одно задание, но они его провалили
Источник:Reddit
Неудачи на работе могут случиться с любым из нас, и этим трудно кого-либо удивить. Однако иногда они настолько курьезные, что относиться к ним спокойно почти невозможно.
Особенно смешно, когда так ошибаются люди, у которых была всего одна и довольно простая задача. Героями нашей подборки стали именно они. Хоть они и ошиблись, зато хорошенько развеселили сеть.
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