Особенно смешно, когда так ошибаются люди, у которых была всего одна и довольно простая задача. Героями нашей подборки стали именно они. Хоть они и ошиблись, зато хорошенько развеселили сеть.

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"Ничего не смущает?"

Фото Reddit / 97-e 69

"Я бы остерегался этой парикмахерской"

Фото Reddit / SpilledCobra872

"Они забетонировали конус"

Фото Reddit / Familiar_Big3322

"Бананы..."

Фото Reddit / JosephW1220

"В печенье с предсказанием не было предсказания "

Фото Reddit / TriforceShiekah16

"Моя жена захотела кусок арбуза"

Фото Reddit / AlienSporez

"А казалось, что это так легко"

Фото Reddit / lostproton

"Кажется, что-то пошло не так"

Фото Reddit / keith2301

"Ничего не мешает"

Фото Reddit / Reincarnationaborted

"Пытаюсь понять, как это произошло, но не могу"

Фото Reddit / user_namec_hecks_out

"Это должны были быть штаны Nike"

Фото Reddit / CaioMasLevanto

"Горка – 1, позвоночник – 0"

Фото Reddit / daaaangdood

"Парковка возле дома моих дедушки и бабушки"

Фото Reddit / RefuseNo9121

"Но у нее в руках термометр"

Фото Reddit / Thin-Lie

"Онлайн-инженер"