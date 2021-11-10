15 людей, которые вышли на новый уровень лени: курьезная подборка
Источник:24 канал
У каждого из нас бывают моменты, когда уровень производительности находится на нуле и трудно выполнять даже самые простые действия. Но не нужно злиться и разочаровываться – иногда полениться не только можно, но нужно.
Главное, не злоупотреблять этим, как герои нашей подборки. Кажется, что они вышли на совершенно новый уровень безделья, и совсем этого не стесняются. Но им удалось выкрутиться из "трудных" ситуаций и придумать курьезные варианты их разрешения. Так что недаром говорят, что именно лень является двигателем прогресса.
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"Мой друг вышел на новый этап лени"
Фото Imgur
"Мы используем только последние технологии"
Фото Reddit | unstablereality
"Вот насколько ленивы мои коллеги"
Фото Reddit | RF_Guy1654
"Мой ленивый младший брат учится писать английские буквы"
Фото Reddit | Im_that_stupid
"Моя дочь хотела домик. Мне было лень"
Фото Reddit | NoTrickWick
"Я понял, что мебель необязательно нужно складывать"
Фото Reddit | ImWadeYo
"Когда лень встречается с изобретательностью"
Фото Imgur | manderpants
"Гениальное решение, чтобы избежать уборки"
Фото Imgur | youandmeandrainbows
"Эта тропа является символом человеческой лени. И да, я ею пользуюсь"
Фото Reddit | Aukrust
"Ленивый, но изобретательный охранник"
Фото Adictamente by Caalf
"Сегодня у моего папы день рождения. Но мне было лень искать для него открытку"
Фото Imgur | CatPresident
"Попросила у мамы принести мне зарядное устройство со второго этажа. Она сказала позвать собаку"
Фото из твитера sophiebillo1
"Рождественская елка моего отца"
Фото Reddit | JessicaRabbit4
"Мне понадобилась минута, чтобы понять, что мой ребенок придумал новую технологию просмотра фильмов на iPad без использования рук"
Фото Reddit | MerryAntoinette
"Как я выключаю свет, когда мне лень"
Фото Imgur