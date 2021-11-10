Главное, не злоупотреблять этим, как герои нашей подборки. Кажется, что они вышли на совершенно новый уровень безделья, и совсем этого не стесняются. Но им удалось выкрутиться из "трудных" ситуаций и придумать курьезные варианты их разрешения. Так что недаром говорят, что именно лень является двигателем прогресса.

Это интересно Фриспины в игровых автоматах: что это такое и как их получить

"Мой друг вышел на новый этап лени"

Фото Imgur

"Мы используем только последние технологии"

Фото Reddit | unstablereality

"Вот насколько ленивы мои коллеги"

Фото Reddit | RF_Guy1654

"Мой ленивый младший брат учится писать английские буквы"

Фото Reddit | Im_that_stupid

"Моя дочь хотела домик. Мне было лень"

Фото Reddit | NoTrickWick

"Я понял, что мебель необязательно нужно складывать"

Фото Reddit | ImWadeYo

"Когда лень встречается с изобретательностью"

Фото Imgur | manderpants

"Гениальное решение, чтобы избежать уборки"

Фото Imgur | youandmeandrainbows

"Эта тропа является символом человеческой лени. И да, я ею пользуюсь"

Фото Reddit | Aukrust

"Ленивый, но изобретательный охранник"

Фото Adictamente by Caalf

"Сегодня у моего папы день рождения. Но мне было лень искать для него открытку"

Фото Imgur | CatPresident

"Попросила у мамы принести мне зарядное устройство со второго этажа. Она сказала позвать собаку"

Фото из твитера sophiebillo1

"Рождественская елка моего отца"

Фото Reddit | JessicaRabbit4

"Мне понадобилась минута, чтобы понять, что мой ребенок придумал новую технологию просмотра фильмов на iPad без использования рук"

Фото Reddit | MerryAntoinette

"Как я выключаю свет, когда мне лень"