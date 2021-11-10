Головне, не зловживати цим, як герої нашої добірки. Здається, що вони вийшли на абсолютно новий рівень байдикування, і зовсім цього не соромляться. Врешті, їм вдалося викрутитися зі "скрутних" ситуацій та вигадати курйозні варіанти їх вирішення. Тож недаремно кажуть, що саме лінь є двигуном прогресу.

Це цікаво Фріспіни в гральних автоматах: що це таке і як їх отримати

"Мій друг вийшов на новий етап ліні"

Фото Imgur

"Ми використовуємо лише останні технології"

Фото Reddit | unstablereality

"Ось наскільки ліниві мої колеги"

Фото Reddit | RF_Guy1654

"Мій лінивий молодший брат вчиться писати англійські літери"

Фото Reddit | Im_that_stupid

"Моя донька хотіла будиночок. Мені було лінь"

Фото Reddit | NoTrickWick

"Я зрозумів, що меблі необов'язково потрібно складати"

Фото Reddit | ImWadeYo

"Коли лінь зустрічається з винахідливістю"

Фото Imgur | manderpants

"Геніальне рішення, аби уникнути прибирання"

Фото Imgur | youandmeandrainbows

"Ця стежка є символом людської ліні. І так, я нею користуюся"

Фото Reddit | Aukrust

"Лінивий, але винахідливий охоронець"

Фото Adictamente by Caalf

"Сьогодні у мого тата день народження. Але мені було лінь шукати для нього листівку"

Фото Imgur | CatPresident

"Попросила у мами принести мені зарядний пристрій з другого поверху. Вона сказала покликати собаку"

Фото з твітера sophiebillo1

"Різдвяна ялинка мого батька"

Фото Reddit | JessicaRabbit4

"Мені знадобилася хвилина, аби зрозуміти, що моя дитина вигадала нову технологію перегляду фільмів на iPad без використання рук"

Фото Reddit | MerryAntoinette

"Як я вимикаю світло, коли мені лінь"

Фото Imgur