Нужно объяснить: 15 курьезных фотографий, на которых происходит нечто очень странное
2 июля 2021 , 15:09Читати новину українською
Источник:Bored Panda
Наверное, каждый из нас встречал в интернете фотографии, чтобы понять которые, нужно найти объяснения и узнать контекст ситуации. Иначе увиденное кажется абсолютно бессмысленным и даже абсурдным.
Как ни странно, таких фото в сети очень много. В твитере даже есть отдельная страница Images That Require More Context ("Изображения, которые требуют больше контекста"). Там публикуют фотографии, что вызывают у пользователей множество вопросов, на которые трудно найти адекватные ответы. Остается только посмеяться.
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