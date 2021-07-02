Нужно объяснить: 15 курьезных фотографий, на которых происходит нечто очень странное

Наверное, каждый из нас встречал в интернете фотографии, чтобы понять которые, нужно найти объяснения и узнать контекст ситуации. Иначе увиденное кажется абсолютно бессмысленным и даже абсурдным.

Как ни странно, таких фото в сети очень много. В твитере даже есть отдельная страница Images That Require More Context ("Изображения, которые требуют больше контекста"). Там публикуют фотографии, что вызывают у пользователей множество вопросов, на которые трудно найти адекватные ответы. Остается только посмеяться.

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