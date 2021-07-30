Осторожнее со своими желаниями: 15 человек, просьбы которых восприняли слишком буквально
30 июля 2021 , 22:31Читати новину українською
Источник:Bored Panda
К любым своим желаниям нужно относиться ответственно, ведь временами они осуществляются с невероятно точностью. Иногда их воплощение в реальность настолько буквально, что о нем можно даже пожалеть.
О героях этой подборки можно сказать: "Что хотели, то и имеете». Все они попросили о чем-то, и получили это в полной мере, но довольно курьезным образом. Жаловаться на это было бы абсурдно, а вот поделиться в сети и развеселить других – другое дело
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"В прошлый раз мой пад-тай был недостаточно острым, поэтому в этот раз я попросил сделать его острее. Вот мой чек"
"Я попросила на день рождения торт в виде корги, и он меня не разочаровал"
"В ресторане попросили вишневую кока-колу"
"Я захотел пасту с действительно большим количеством сыра"
"Я попросил у шеф-повара беконный чизбургер, и вот что он мне сделал"
"Я попросил дополнительный соус – моя картошка утонула"
"Я сказал, чтобы мне добавили чуть больше феты к салату"
"Я заказал одну брюссельскую капусту вместо 1 килограмма"
"Попросила маму купить в магазине что-то, чтобы перекусить. Она принесла моя студенческая жизнь"
"Дополнительный соус к кебабу"
"Мой салат "с дополнительными гренками""
"Когда мы организовывали Секретного Санту, я обмолвился, что люблю кислых желейных червей. Вот, что я получил"
"Салат с дополнительной курицей, за которую даже не нужно было доплачивать"
"Я заказывал двойной Бигмак в терминале самообслуживания, и добавил столько котлет, сколько было возможно"
"Чуть больше карамели, пожалуйста"
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