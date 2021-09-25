10 самых дорогих комиксов в истории: чем они особенны и почему стоят миллионы долларов

Сегодня, 25 сентября, в США отмечают Национальный день комиксов. Этот жанр покорил сердца миллионов читателей по всему миру, но среди них есть особые, самые страстные, фанаты. Именно они собирают огромные коллекции комиксов от винтажных до свежайших, следят за всеми новостями этого мира, а также готовы отдавать баснословные суммы за редкие экземпляры.

По случаю праздника всех любителей графических романов предлагаем вашему вниманию подборку 10 самых дорогих в мире комиксов. Трудно представить, но все они стоят сотни тысяч и даже миллионы долларов.

Это интересно Искусство быть свободным: история джокера – самой загадочной и противоречивой карты в колоде

#10 Captain America Comics # 1 – 343 057 долларов

Топ самых дорогих в истории комиксов начинает первый выпуск серии про Капитана Америку 1941 года, в котором дебютировал знаменитый мститель Стив Роджерс. Обложка этого комикса стала культовой, благодаря тому, что на ней Капитан Америка наносит удар Адольфу Гитлеру. В 2011 году его купили за 343 057 долларов, что позволило ему попасть в десятку самых дорогих комиксов в истории.



Первый комикс о Капитане Америке / Фото Marvel

#9 Marvel Comics №1 – 350 000 долларов

В первом выпуске Marvel Comics 1939 года рассказывается история Человека-Факела, который впоследствии стал прообразом Джонни Шторма из "Фантастической Четверки", и Намора-подводника. Именно он стал точкой отсчета истории невероятно популярной сегодня компании Marvel. В 2002 году комикс продали за рекордные 350 тысяч долларов, а сегодня он занимает 9 место в рейтинге самых дорогих.



Комикс Marvel Comics, проданный за 350 тысяч долларов / Фото Marvel

#8 Tales of Suspense №39 – 375 000 долларов

Тридцать девятый номер Tales of Suspense 1963 года занимает особое место в поп-культуре, ведь именно он познакомил мир с Железным Человеком. Позже этот персонаж получил невероятную популярность благодаря фильмам с Робертом Дауни-младшим, но первая версия Железного Человека существенно отличалась от известного сегодня образа. В 2012 году этот комикс продали за 375 тысяч долларов, что позволило ему занять 8 строчку рейтинга.



Tales of Suspense №39 / Фото Marvel

#7 Flash Comics №1 – 450 000 долларов

В первом номере Flash Comics 1940 года публика познакомилась и узнала о происхождении сверхбыстрого Флэша, который впоследствии стал ее любимцем, а также впервые увидела Человека-Ястреба. Понятно, что дебют этих героев, сделал этот выпуск невероятно ценным – настолько, что он занимает 7 место в рейтинге самых дорогих комиксов. В 2010 году его купили за 450 тысяч долларов.



Первый выпуск Flash Comics / Фото DC

#6 X-Men №1 – 492 937 долларов

В первом выпуске серии "Люди-Икс" 1963 года дебютировали такие герои как Циклоп, Зверь и Магнето. Это дало начало невероятной истории о профессоре Ксавье и его команде мутантов, которая со временем получила небывалую популярность. В полной мере оценив его, в 2012 году комикс приобрели за 492 937 долларов и 50 центов – он занимает 6 строчку рейтинга.



Первый выпуск "Люди-Икс" / Фото Marvel

#5 All Star Comics №8 – 936 223 доллара

Восьмой номер серии All Star Comic 1942 года стал дебютным для Чудо-женщины. Именно в нем читатели узнали о Лиге Справедливости Америки и истории происхождения супергероини-амазонки. В 2017 году комикс купили на eBay за 936 223 доллара и разместили его на 5 месте этого рейтинга.



Восьмой номер All Star Comics / Фото DC

#4 Detective Comics №27 – 1,5 миллиона долларов

Двадцать седьмой номер Detective Comics 1939 года особенно ценен первым появлением Бэтмена, которому суждено было стать одним из самых известных и популярных супергероев. В 2010 году еще более легендарным этот комикс сделала сумма в 1,075 миллиона долларов, которую за него заплатили. Тогда он стал первым комиксом, который пересек уровень миллиона, а уже в 2020 году другую копию этого выпуска продали за 1,5 миллиона долларов. Сейчас он занимает 4 место в рейтинге самых дорогих.



У Detective Comics №27 впервіе появился Бэтмен / Фото DC

#3 Batman №1 – 2,2 миллиона долларов

Первый выпуск сольной серии комиксов о Бэтмене 1940 года отличается тем, что в нем появились сразу двое его врагов – Джокер и Женщина-Кошка. История их борьбы затянулась на долгие десятилетия, и захватила миллионы фанатов по всему миру. Один из самых преданных из них в январе 2021 года купил этот комикс за 2,2 миллиона долларов, и сделал его 3 в списке самых дорогих.



Batman №1 / Фото DC

#2 Action Comics №1 – 3,2 миллиона долларов

Первый выпуск Action Comics 1938 года стал дебютом знаменитого Супермена. Его считают началом супергеройского жанра и самым ценным коллекционным комиксом. Это доказывает и его цена – 3,2 миллиона долларов. Именно столько за него отдали на eBay в 2014 году. До недавнего времени он был самым дорогим в мире, но сейчас подвинулся на 2 место.



Комикс с первым появлением Супермена / Фото DC

#1 Amazing Fantasy №15 – 3,6 миллиона долларов

В 15-м выпуске Amazing Fantasy в 1962 году дебютировал еще один супергерой и любимец публики – Человек-Паук. Его появление в поп-культуре оказалось настолько ценным, что в 2011 году комикс приобрели за 1,1 миллиона долларов, а совсем недавно, 10 сентября 2021 года, он ушел с молотка за 3,6 миллиона долларов, и стал самым дорогим в мире!



Самый дорогой в мире комикс / Фото Marvel

Смотрите также Я всегда начинаю с простого, – Ричард Морган о писательстве, адаптации Netflix и Черной Вдове