Розкіш для птахів: жінка витрачає понад 5000 доларів в рік на костюми для голубів

Власники домашніх тварин нерідко одягають своїх улюбленців у різноманітний одяг. Собачкою у костюмі вже давно важко когось здивувати, але що ви скажете про одягнених голубів?

23-річна Меггі Джонсон з Великої Британії дуже любить тварин і є власницею зоомагазину у Лінкольнширі. Найбільше їй подобаються голуби – кількох голуб'ят вона навіть врятувала, вигодувала та приручила. Тепер птахи мешкають із нею, а їхньому життю можна позаздрити.

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Як живуть голуби Меггі

Голуби гуляють у спеціальній колясці / Фото Kennedy News and Media

Голуби Скай і Мус регулярно гуляють на вулиці у спеціальній колясці із сіткою, а також мають власну кімнату у будинку Меггі. Там у них є жердини, колекція іграшок і чималий гардероб із костюмами, кожен з яких коштує від 25 до 30 фунтів стерлінгів (920 – 1100 гривень). Жінка каже, що вбрання потрібні птахам не лише для краси, а й для практичності. Вони слугують як підгузки і дозволяють утримувати будинок в чистоті.



Голуби Скай і Мус мають велику колекцію костюмів / Фото Kennedy News and Media

Крім того, голуби Меггі отримують подарунки на свята – дні народження і дні, коли вона їх врятувала. Для неї птахи є членами сім'ї, і вона вважає за необхідне тішити їх, так само як і своїх рідних.

Я витрачаю на них від 300 до 400 фунтів стерлінгів (415 – 550 доларів або 11 – 15 тисяч гривень, – 24 канал) на місяць, але якби я перевірила свій банківський рахунок, то ймовірно була б шокована. Суми можуть бути і більшими,

– поділилася Меггі.



Меггі намагається зробити життя своїх улюбленців якомога комфортнішим / Фото Kennedy News and Media

Опираючись на ці суми, можна підрахувати, що рік утримання голубів у розкоші коштує жінці 3600 – 4800 фунтів стерлінгів (5 – 6,6 тисячі доларів або 132 – 177 тисячі гривень).

Окрім домашніх улюбленців, ще двоє травмованих голубів Клі та Сноуі мешкають у її зоомагазині. Вони також живуть у дуже комфортних умовах – мають свої ліжечка і багато м'яких іграшок.



Клі у власному ліжечку-вігвамі / Фото Kennedy News and Media

За словами Меггі, своїм прикладом вона хоче зруйнувати негативні стереотипи про голубів, і показати, що це – розумні та милі птахи, які можуть стати чудовими домашніми тваринами і заслуговують на те, щоб їм дали шанс.

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