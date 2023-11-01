Річ у тім, що 36-річний чоловік вирішив замовити гранатовий сік в одному із закладів Лісабона, але зробив мовну помилку.

Дивіться також Приплели Львівщину, Миколаївщину та Британію: Росія вигадала чергову казку про біологічну зброю

Турист хотів замовити гранатовий сік і скористався для цього перекладачем. Але замість слова "гранат", яке звучить португальською як "romã", він сказав "граната" – "granada". Російською ці слова практично ідентичні, тому застосунок упустив цей момент, що призвело до конфузу.

Зверніть увагу! Через напад ХАМАС на Ізраїль у Португалії вирішили підвищити рівень терористичної загрози в країні.

Тож, недивно, що офіціант сприйняв написану пропозицію як погрозу, тому, побоюючись за життя інших клієнтів і громадян, які проходили повз, він викликав поліцію.

Російськомовний турист втрапив у халепу закордоном: дивіться відео

Як російськомовного туриста затримувала поліція

Коли правоохоронці прибули на місце події, турист вже мав намір залишити заклад. На оприлюдненому у мережі відео видно, що йому наказали лягти на землю, наділи кайдани і увезли.

Він не мав при собі жодної зброї, але правоохоронці провели обшук його готельного номера. Поліція Лісабона також перевірила бази даних і звернулася до джерел антитерористичного координаційного підрозділу Португалії, але жодних підстав для арешту туриста не виявила. Тільки після цього його відпустили.

Додамо, що раніше ми писали, що вечірка ексканцлера Німеччини Шредера, який обожнює Путіна, завершилася викликом поліції.