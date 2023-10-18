Тоді 79-річний ексканцлер влаштував звану вечерю, запросивши трохи гостей. Нагадаємо, що політик і досі соціально ізольований у суспільстві через "сумнівні стосунки з кремлівським диктатором".

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Чому на вечірку викликали поліцію

За даними видання, Шредер влаштовував вечерю у ресторані 5-зіркового готелю The Fontenay. Вечерю він сплатив самостійно, а от напої гості мали сплатити самостійно. Напевно фінансовий стан прихильника Путіна залишає бажати кращого.

З'ясувалося, що 41-річний іранський бізнесмен відмовився платити за напої, які замовив на суму у понад 6 тисяч євро. Тоді і довелося викликати поліцію. Однак поки правоохоронці приїхали, іранець вже поїхав.

На нього написали заяву про шахрайство. У The Fontenay кажуть, що він не вперше не платить за рахунком,

– підкреслили журналісти.

Хто такий Шредер і яке у нього ставлення до війни

Варто нагадати, що Герхард Шредер – колишній канцлер Німеччини – протягом кількох років працював у російських нафтових компаніях. Він має тісні стосунки з російським диктатором Володимиром Путіним, якого просто обожнює.

Після повномасштабного вторгнення Росії до України Шредер зробив низку обурливих заяв. Зокрема він вважає, що Росія готова до мирного врегулювання війни, а також що ідея військового повернення Криму є непродуктивною.