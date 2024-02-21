Пробили дно: російські силовики переплутали американського коміка з Навальним – курйозне фото

У деяких російських містах продовжуються акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого. На одній з акцій жительку Бурнаула хотіли затримати за футболку із зображенням американського коміка Стіва Карелла.

Все через те, що російські силовики переплутали зображення Стіва Карелла з російським опозиціонером.

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На футболці американський актор був зображений в образі одного з персонажів культового комедійного серіалу Офіс, під портретом якого був напис "I'm dead inside" (Я мертвий всередині).



У Росії силовики переплутали американського коміка з Навальним / Фото з телеграм-каналу "Сибирь.Реалии"

Але російські силовики вирішили, що насправді на футболці жінки зображений Навальний, у зв'язку з чим її і спробували затримати.

Що відомо про смерть Навального