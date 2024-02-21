Пробили дно: російські силовики переплутали американського коміка з Навальним – курйозне фото
Джерело:телеграм-канал "Сибирь.Реалии"
У деяких російських містах продовжуються акції пам'яті російського опозиціонера Олексія Навального, який помер 16 лютого. На одній з акцій жительку Бурнаула хотіли затримати за футболку із зображенням американського коміка Стіва Карелла.
Все через те, що російські силовики переплутали зображення Стіва Карелла з російським опозиціонером.
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На футболці американський актор був зображений в образі одного з персонажів культового комедійного серіалу Офіс, під портретом якого був напис "I'm dead inside" (Я мертвий всередині).
У Росії силовики переплутали американського коміка з Навальним / Фото з телеграм-каналу "Сибирь.Реалии"
Але російські силовики вирішили, що насправді на футболці жінки зображений Навальний, у зв'язку з чим її і спробували затримати.
Що відомо про смерть Навального
- У грудні 2023 року Олексія Навального, який вважається російським опозиціонером, перемістили до колонії №3 "Полярний вовк", розташованої у селищі Харп Ямало-Ненецького автономного округу.
- 16 лютого 2024 року з'явилося повідомлення від Федеральної служби виконання покарань Росії про кончину Навального у цій самій колонії. У відповідь на це, Юлія Навальна, його дружина, на Мюнхенській конференції з безпеки заявила про необхідність притягнення до відповідальності Владіміра Путіна та його оточення за їхні дії.
- До кінця 17 лютого, під час меморіальних акцій в 31 місті Росії на честь Навального, було затримано понад 340 осіб, деякі з них отримали адміністративні арешти на термін до 15 діб.