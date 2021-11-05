Рок-гурт офіційно змінив назву пісні заради фанатки: вона зробила тату з помилкою

5 листопада 2021 , 15:04
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Джерело:

NME

Фанатка рок-гурту Waterparks, на ім'я Кленсі вирішила зробити татуювання з назвою своєї улюбленої пісні. Проте тату-майстер помилився, і залишив на тілі дівчини невірний текст.

Замість "See You In The Future" він написав "See You In In The Future". Дівчина опублікувала фото невдалого татуювання у твітері зі згадкою офіційного акаунту гурту та сторінки його фронтмена. 

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Тату з неправильною назвою пісні / Фото з твітера Кейсі

Через кілька днів їй відповіли. Лідер Waterparks Остен Найт вирішив не просто підтримати шанувальницю, а й залагодити її проблему. 

Я побачив твоє тату, і подумав, що найменше, що ми можемо зробити – це змінити назву пісні для тебе,
– написав фронтмен. 

Музиканти виконали свою обіцянку – назву пісні справді змінили на See You In In The Future на усіх офіційних стрімінгових платформах. 


Назва пісні в Spotify та Apple Music / Скриншоти

"Я буквально плачу! Дуже дякую вам, хлопці, за те, що ви зробили це через моє невдале тату! Улюблений гурт", – поділилася емоціями зворушена дівчина. Помилка майстра зробила її татуювання особливим, а Кейсі ще щасливішим. 

Автор: Софія Гусєва