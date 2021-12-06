Роботодавці жахливо обійшлися зі своїм працівником: як він їм помстився

Колишній відеооператор, який є користувачем розважального порталу Reddit, розповів про свій досвід роботи на недобросовісного працедавця. Але в результаті ця історія закінчилася не так поганого для нього – він помстився за минулі образи та прославився в мережі.

Історія звільнення

Близько трьох років тому користувач з нікнеймом This_Manner_256 працював відеооператором та створював контент для соціальних мереж великої компанії. У неї був мільйонний дохід, але хлопцеві платили трохи більше за мінімальну зарплатню, попри те, що він дуже багато працював.

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У якийсь період я знімав по 50 роликів в день. Я був фрілансером і мав вільний контракт. Я відчайдушно потребував грошей,

– написав This_Manner_256.

У такому режимі він пропрацював пів року, і наважився звернутися до керівництва, аби йому збільшили платню, адже його відео чудово впливали на продажі. Хлопець проаналізував середню зарплатню у цій сфері, і назвав дещо меншу суму.

Проте це не спрацювало. За кілька годин його звільнили, аргументуючи тим, що хлопець "не справлявся з роботою", а його ролики не дали бажаного ефекту в соцмережах.

Помсту хлопець подав холодною

З того дня минуло кілька років, і ось нещодавно хлопець переглядав свій старий обліковий запис у Google Drive, і побачив, що компанія досі використовує файли, які він створив. Там були шаблони, корекційні шари, пресети і навіть повноцінні відеоролики.

Загалом понад 18 людей щоденно користувалися ними для просування бізнесу в соцмережах. Ба більше, хлопець щомісяця платив за місце у хмарному сховищі, де розташовувалися файли.

Хлопець заборонив доступ компанії до створених ним файлів / Фото Pexels

Зрозумівши це, він і вигадав, як помститися компанії, яка роками безкоштовно використовувала його роботи. Він скопіював файли для себе та видалив їх зі сховища. "Завтра вони прокинуться і побачать, що у них більше немає цих роликів, включно з файлами, над якими вони працювали", – підсумував хлопець.

Пізніше у коментарях до свого допису він розповів, що вніс деякі правки у свій план. Хлопець повернув файли на Google Drive, але заблокував доступ працівників компанії до них. Також він додав, що за умовами його контракту з цим працедавцем, усі створені ним файли належать лише йому, тож він жодним чином не порушує закону.

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Допис став вірусним і поширився серед користувачів Reddit. Вони залишили понад 145 тисяч вподобань та 12 тисяч коментарів, в яких захоплювалися винахідливістю This_Manner_256 та рекомендували йому звернутися до суду, аби компанія відшкодувала йому роки користування плодами його зусиль.

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