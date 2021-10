У представленому ролику робособаки Spot повторюють рухи учасників гурту The Rolling Stones. Квартет роботів робить все можливе, щоб імітувати музичне відео 1981 року "Start Me Up".

Один з них майже ідеально синхронно повторює танцювальні рухи та спів фронтмена Міка Джаггера. Для повної імітації танцю йому навіть встановили механізовану клешню для підняття вантажів, щоб імітувати шию, голову і рот. Крім того, для повноти картини іншого робопесика поставили за барабанну установку.

40 років тому The Rolling Stones випустили свій культовий альбом Tattoo You. Ми допомагаємо їм святкувати,

– йдеться в описі відео.

Компанія Boston Dynamics заснована в 1992 році. Вона спеціалізується на створенні роботів, які рухаються подібно людям або тваринам. З червня 2020 року Boston Dynamics продає робособак Spot для всіх компаній в США. А з вересня 2020 року роботи доступні у продажу в Канаді, Великобританії та Євросоюзі.

