У представленому ролику робособаки Spot повторюють рухи учасників гурту The Rolling Stones. Квартет роботів робить все можливе, щоб імітувати музичне відео 1981 року "Start Me Up".
Це цікаво Легенди азартних ігор: історія "Руки мерця" або як Дикий Білл прокляв тузи та вісімки
Один з них майже ідеально синхронно повторює танцювальні рухи та спів фронтмена Міка Джаггера. Для повної імітації танцю йому навіть встановили механізовану клешню для підняття вантажів, щоб імітувати шию, голову і рот. Крім того, для повноти картини іншого робопесика поставили за барабанну установку.
40 років тому The Rolling Stones випустили свій культовий альбом Tattoo You. Ми допомагаємо їм святкувати,
– йдеться в описі відео.
Роботи Boston Dynamics станцювали у новому відео з Міком Джаггером: кумедне відео
До теми Актор серіалу "Офіс" випадково став обличчям різноманітних товарів по всьому світу