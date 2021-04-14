Робота для вашого улюбленця: пивоварна компанія шукає собаку-дегустатора за 20 тисяч доларів

Минулого року американська компанія з виробництва їжі та напоїв Busch Beer оголосила, що розширює свою діяльність та запропонувала собаче пиво. І тепер їй потрібен ідеальний кандидат з царства собачих, щоб дегустувати цей відвар.

Busch Dog Brew – собаче пиво від Буша. Але не хвилюйтеся, вариво не містить ні алкоголю, ні хмелю, адже готується тільки з бульйону зі свинячих кісток, води, овочів, трав і спецій.

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Нещодавно компанія оголосила, що розширює свою команду вищого керівництва та шукає одного особливого пса на посаду головного дегустатора. Вакансія передбачає зарплату у розмірі 20 000 доларів, медичне обслуговування (страхування домашніх тварин) і опціони (безкоштовне пиво Busch Dog Brew).

Обов'язки дегустатора включають розширення портфелю смаків Dog Brew, тестування смаку та контроль якості. Також він має виступати як представник бренду і творець обраного контенту в соціальних мережах Busch.

Ви несете одноосібну відповідальність за те, щоб підтримувати чудовий смак Буша, досліджувати нові смаки, займатися домашніми проєктами. Ваш гавкіт повинен бути таким же хорошим, як і ваш прикус,

– говорить "роботодавець" песикам у рекламному відео.

Власникам собак, які хочуть, щоб їхні пухнасті друзі стали кандидатами на посаду дегустатора, достатньо розмістити в соціальних мережах Busch Dog Brew фото і кваліфікацію свого вихованця з хештегом #BuschCTOcontest до 28 квітня 2021 року. Вимоги до кандидата не вибагливі – володіння вишуканим смаком і відмінним нюхом.

Щоб отримати роботу, ваш пес повинен володіти витонченим смаком, відмінним нюхом і повинен бути "дуже хорошим" хлопчиком або дівчинкою,

– йдеться в заяві про посаду.