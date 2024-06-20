Мережу розірвало відео, на якому робот-пилосос заговорив голосом Подерв'янського

У тіктоці завірусилося відео, на якому пара "навчила" свого робота-пилососа говорити голосом Леся Подерв'янського. У мережі жартують, що готові заплатити, аби встановити такі ж команди на свій робот-пилосос.

Ролик з'явився у тіктоці на сторінці Ірини Давиденко.

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На оприлюднених кадрах видно, як робот-пилосос виконує свою щоденну роботу, але коментуючи це смішними фразами голосом Леся Подерв'янського.

Хто такий Лесь Подерв'янський Лесь Подерв'янський – відомий український художник, письменник і драматург. Він народився 3 листопада 1952 року в Києві. Подерв'янський є автором численних п'єс, які відзначаються сатиричним та іронічним стилем, гострою критикою суспільства та політики, а також використанням нецензурної лексики. Його роботи отримали значну популярність серед української аудиторії завдяки своїй оригінальності, гумору та влучним висловам.

Що "говорить" робот-пилосос: дивіться відео (Увага! У відео присутня ненормативна лексика! 18+)

Сама авторка відео розповіла, що чоловік робив озвучку для робота-пилососа з нуля, самостійно вирізав звукові доріжки та монтував в одну.

Як на це відреагували у мережі

Люди у тіктоці були просто в захваті від відео. Ось, які коментарі вони залишали під ним: