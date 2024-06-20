Ролик появился в тиктоке на странице Ирины Давыденко.
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На обнародованных кадрах видно, как робот-пылесос выполняет свою ежедневную работу, но комментируя это смешными фразами голосом Леся Подервянского.
Кто такой Лесь ПодервянскийЛесь Подервянский – известный украинский художник, писатель и драматург. Он родился 3 ноября 1952 года в Киеве. Подервянский является автором многочисленных пьес, которые отличаются сатирическим и ироническим стилем, острой критикой общества и политики, а также использованием нецензурной лексики. Его работы получили значительную популярность среди украинской аудитории благодаря своей оригинальности, юмора и точным высказываниям.
Что "говорит" робот-пылесос: смотрите видео (Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика! 18+)
Сама автор видео рассказала, что мужчина делал озвучку для робота-пылесоса с нуля, самостоятельно вырезал звуковые дорожки и монтировал в одну.
Как на это отреагировали в сети
Люди в тиктоке были просто в восторге от видео. Вот, какие комментарии они оставляли под ним:
- "Вау! Как установить? Где скачать?".
- "Господи, как это сделать? Готова купить гайд".
- "Боже, я не знаю как это делается, но вам надо это продавать, я готова за это платить".
- "У меня также говорит Подеревянским... Очень стыдно было отдавать в ремонт".