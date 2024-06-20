Ролик появился в тиктоке на странице Ирины Давыденко.

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На обнародованных кадрах видно, как робот-пылесос выполняет свою ежедневную работу, но комментируя это смешными фразами голосом Леся Подервянского.

Кто такой Лесь Подервянский Лесь Подервянский – известный украинский художник, писатель и драматург. Он родился 3 ноября 1952 года в Киеве. Подервянский является автором многочисленных пьес, которые отличаются сатирическим и ироническим стилем, острой критикой общества и политики, а также использованием нецензурной лексики. Его работы получили значительную популярность среди украинской аудитории благодаря своей оригинальности, юмора и точным высказываниям.

Что "говорит" робот-пылесос: смотрите видео (Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика! 18+)

Сама автор видео рассказала, что мужчина делал озвучку для робота-пылесоса с нуля, самостоятельно вырезал звуковые дорожки и монтировал в одну.

Как на это отреагировали в сети

Люди в тиктоке были просто в восторге от видео. Вот, какие комментарии они оставляли под ним: